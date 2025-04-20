Львів (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
487,68
Економія при броні: -31,97 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
458,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
476,10
Економія при броні: -70,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
458,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
474,30
Економія при броні: -25,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
399,35
Економія при броні: -21,35 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
458,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
476,10
Економія при броні: -70,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
458,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
476,10
Економія при броні: -70,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
494,10
Економія при броні: -88,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
458,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
475,11
Економія при броні: -26,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
494,10
Економія при броні: -88,00 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
458,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
476,10
Економія при броні: -70,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
458,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
483,46
Економія при броні: -28,74 грн