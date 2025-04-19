Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
470,02
Економія при броні: -21,37 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
458,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
458,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
494,10
Економія при броні: -91,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
476,30
Економія при броні: -73,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
458,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
482,64
Економія при броні: -27,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
476,30
Економія при броні: -73,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
474,93
Економія при броні: -26,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
458,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
474,26
Економія при броні: -25,61 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
474,71
Економія при броні: -26,06 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
464,79
Економія при броні: -16,14 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
458,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
458,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
478,11
Економія при броні: -23,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
478,52
Економія при броні: -23,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
482,24
Економія при броні: -33,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
473,40
Економія при броні: -24,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
ІННЕО 2 "АСТМАГАН" капсули желатинові 400 мг банка №60
Іннео Фарм
475,52
Економія при броні: -26,87 грн