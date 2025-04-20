Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1020,00
Економія при броні: -132,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
769,50
Економія при броні: -30,02 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1020,00
Економія при броні: -123,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
559,52
Економія при броні: -34,91 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1020,00
Економія при броні: -123,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1090,56
Економія при броні: -41,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
4.3 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1112,81
Економія при броні: -63,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1111,34
Економія при броні: -62,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1098,47
Економія при броні: -49,24 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
5.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1108,28
Економія при броні: -59,05 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Броньова, 17/1
6.6 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
7.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
7.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1020,00
Економія при броні: -132,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
8.0 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1112,08
Економія при броні: -62,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1128,32
Економія при броні: -79,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 13-Б
8.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
8.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1025,11
Економія при броні: -45,86 грн