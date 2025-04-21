Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
961,62
Економія при броні: -52,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1107,44
Економія при броні: -58,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1105,33
Економія при броні: -56,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
806,36
Економія при броні: -36,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1101,21
Економія при броні: -51,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
787,61
Економія при броні: -53,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1112,29
Економія при броні: -63,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1113,45
Економія при броні: -64,22 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
987,00
Економія при броні: -153,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
974,70
Економія при броні: -141,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Київська, 126
3.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1109,86
Економія при броні: -60,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
973,80
Економія при броні: -140,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 94-А
4.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1097,95
Економія при броні: -48,72 грн