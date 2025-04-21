Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1114,92
Економія при броні: -65,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1096,05
Економія при броні: -46,82 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1124,10
Економія при броні: -74,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
6.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1028,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1028,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
9.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1028,70 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
9.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1028,70 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
48.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1028,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Очаків, вул. Спаська, 8
48.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1028,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Комкова, 92
55.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
75.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1028,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Вознесенськ, вул. Київська, 9/2
85.0 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1028,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
88.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1028,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
97.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1028,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1028,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
97.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1028,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Палія Семена, 120
97.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1028,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
97.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1028,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
98.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1028,70 грн