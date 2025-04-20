Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1109,23
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
960,00
Економія при броні: -105,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1109,65
Економія при броні: -60,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1101,85
Економія при броні: -52,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1086,14
Економія при броні: -36,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1106,17
Економія при броні: -56,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1099,11
Економія при броні: -49,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1129,84
Економія при броні: -67,18 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
960,00
Економія при броні: -114,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1088,45
Економія при броні: -39,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1120,93
Економія при броні: -71,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
960,00
Економія при броні: -105,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1118,30
Економія при броні: -69,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
183,76
Економія при броні: -8,96 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1103,96
Економія при броні: -54,73 грн