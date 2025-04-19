Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1118,30
Економія при броні: -69,07 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
987,00
Економія при броні: -153,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1124,92
Економія при броні: -62,26 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1110,18
Економія при броні: -60,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1126,94
Економія при броні: -77,71 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1104,17
Економія при броні: -54,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1127,79
Економія при броні: -78,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
960,00
Економія при броні: -168,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1111,42
Економія при броні: -57,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1095,63
Економія при броні: -46,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
1088,35
Економія при броні: -39,12 грн