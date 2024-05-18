БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПРОТИГРЕЖЕВИЙ НА ЧЕРЕВНУ СТІНКУ "АЕРО" арт. 30ББСА №4 обхват талії (95-105 см), №1 - Харків (637468) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
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Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Велика Олександрівка, вул. Братська, 4
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Одеса, вул. Торгова, 37
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Балківська, 28