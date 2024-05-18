БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПРОТИГРЕЖЕВИЙ НА ЧЕРЕВНУ СТІНКУ "АЕРО" арт. 30ББСА №3 обхват талії (85-95 см), №1 - Харків (637467) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
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Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
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Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 66-А
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Одеса, вул. Висоцького, 23
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 43
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом