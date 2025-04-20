Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Запоріжжя
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
17,18
Економія при броні: -1,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,95
Економія при броні: -0,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,75
Економія при броні: -0,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
17,17
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
7.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,82
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 13-Б
8.1 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
17,02
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
17,01
Економія при броні: -0,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 17
8.5 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,60
Економія при броні: -0,58 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 19
8.6 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,71
Економія при броні: -0,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,64
Економія при броні: -0,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
9.2 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,74
Економія при броні: -0,72 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
9.9 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,98
Економія при броні: -0,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
9.9 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,95
Економія при броні: -0,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
11.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,86
Економія при броні: -0,84 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
62.2 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,06
Економія при броні: -0,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
62.6 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 35
62.6 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 43-Д
62.7 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,03
Економія при броні: -0,81 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
64.5 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,32
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
65.2 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
18,45
Економія при броні: -0,94 грн