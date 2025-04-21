Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках у Вінниця
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 52
5.2 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ розчин 90 мл №1
Фітофарм
В містах поряд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
24.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
15,39
Економія при броні: -0,71 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Костельна, 92
38.6 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ розчин 90 мл №1
Фітофарм
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
71.6 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ розчин 90 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 6
106.0 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 14/1
108.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,72
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Тена Бориса, 2-А
113.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,82
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 61/2
116.7 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ розчин 90 мл №1
Фітофарм
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
117.4 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
17,09
Економія при броні: -1,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Українська, 30
117.4 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 11-А
118.3 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ розчин 90 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
130.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ розчин 90 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
150.0 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 14-Л
152.0 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,82
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Набережна, 3
165.4 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Підволочиськ, вул. Галицького, 64
173.3 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоархангельськ, вул. Центральна, 24-А
180.3 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кагарлик, пл. Торгова, 6
181.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Р
181.9 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,70
Економія при броні: -0,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, просп. Героїв Небесної Сотні, 30
185.0 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн