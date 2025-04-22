Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,77
Економія при броні: -0,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,72
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Лесі Українки, 16/1
5.3 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,72
Економія при броні: -0,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
5.9 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ розчин 90 мл №1
Фітофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Незалежності, 4
6.0 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
17,11
Економія при броні: -1,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,75
Економія при броні: -0,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 63-А
11.7 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
17,17
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
13.7 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
17,09
Економія при броні: -1,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
15.0 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,87
Економія при броні: -0,85 грн
В містах поряд
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
112.4 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,70
Економія при броні: -0,68 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
114.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,62
Економія при броні: -0,60 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
114.9 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,81
Економія при броні: -0,79 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
115.4 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Врадіївка, вул. Дяченка Даші, 2
153.0 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кілія, вул. Миру, 38
159.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,64
Економія при броні: -0,62 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Р
165.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
17,04
Економія при броні: -1,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Снігурівка, вул. Центральна, 142-Н
174.3 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
188.0 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Новоукраїнка, пров. Лікарняний, 1-Б
212.6 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рені, вул. Вознесенська, 169
218.4 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,64
Економія при броні: -0,62 грн