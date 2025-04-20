Львів (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
1.6 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -2,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
2.0 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
15,60
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
17,21
Економія при броні: -1,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Варшавська, 193
3.1 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
15,60
Економія при броні: -4,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бабія, 14
3.3 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -2,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Липинського, 60
3.7 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -2,84 грн
Подорожник
Львів, вул. Дністерська, 1-А
3.7 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,87
Економія при броні: -0,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,90
Економія при броні: -0,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 11
3.2 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Брюховичі, вул. Івасюка, 1
8.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -0,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Солонка, вул. Стрийська, 1-К
9.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Великий Любінь, вул. Львівська, 106-А
24.5 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
33.4 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -0,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
33.4 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,60
Економія при броні: -0,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, вул. Листопадового Чина, 17
34.7 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
35.0 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ розчин 90 мл №1
Фітофарм
39,10
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 16
63.6 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
17,02
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 5/3
63.9 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 9-А
64.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Малий Ринок, 9
65.4 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн