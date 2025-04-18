Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ розчин 90 мл №1
Фітофарм
82,80
Економія при броні: -34,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
17,09
Економія при броні: -1,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 6-А
5.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ розчин 90 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
8.1 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ розчин 90 мл №1
Фітофарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
8.4 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ розчин 90 мл №1
Фітофарм
82,80
Економія при броні: -34,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 4
9.1 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 63-Б
9.7 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ розчин 90 мл №1
Фітофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 14
9.9 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,64
Економія при броні: -0,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
10.7 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,96
Економія при броні: -0,94 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, просп. Героїв Небесної Сотні, 30
14.5 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Амосова Академіка, 139
18.3 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ розчин 90 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 19
20.2 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -2,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
20.6 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ розчин 90 мл №1
Фітофарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Петлюри Симона, 22
21.3 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -2,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
24.5 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,82
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Енергетиків, 4
24.5 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Енергетиків, 8
24.7 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -1,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Центральна, 349
46.7 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Набережна, 3
50.2 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кагарлик, пл. Торгова, 6
68.6 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн