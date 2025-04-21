Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,00
Економія при броні: -0,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,23
Економія при броні: -1,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,07
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
15,97
Економія при броні: -0,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
8.3 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,83
Економія при броні: -0,81 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
12.1 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ розчин 90 мл №1
Фітофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
15,80
Економія при броні: -0,58 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,04
Економія при броні: -0,82 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13
29.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
49.0 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,14
Економія при броні: -0,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
П'ятихатки, вул. Олександрійська, 55
60.3 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
77.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Центральна, 142-Н
102.1 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
104.9 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
15,88
Економія при броні: -0,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
105.1 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ розчин 90 мл №1
Фітофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
106.1 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
15,79
Економія при броні: -0,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
106.6 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,13
Економія при броні: -0,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 2
106.7 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
107.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
15,86
Економія при броні: -0,64 грн