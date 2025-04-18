Харків (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,80
Економія при броні: -0,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
7.5 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
17,15
Економія при броні: -1,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 145
7.6 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,74
Економія при броні: -0,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Амосова, 25
8.1 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
17,01
Економія при броні: -0,99 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,89
Економія при броні: -0,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,87
Економія при броні: -0,85 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
107.2 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
14,04
Економія при броні: -3,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 86-А
131.6 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
133.7 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,68
Економія при броні: -0,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
137.2 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,74
Економія при броні: -0,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 21-А
143.3 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,92
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
143.5 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
17,02
Економія при броні: -1,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Петропавлівська, 74
144.5 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ розчин 90 мл №1
Фітофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, просп. Шевченка Тараса, 3
145.2 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,92
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
163.6 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,29
Економія при броні: -1,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
164.6 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,12
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 38
166.4 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,29
Економія при броні: -1,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Дніпровська, 460-Б
168.0 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
15,80
Економія при броні: -0,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
190.7 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
15,99
Економія при броні: -0,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
190.8 км
ДЕРМАКЛІН ФІТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фітофарм
16,05
Економія при броні: -0,78 грн