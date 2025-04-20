Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
437,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
458,36
Економія при броні: -77,35 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
455,95
Економія при броні: -73,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
437,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
398,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
437,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
462,60
Економія при броні: -78,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
437,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
447,20
Економія при броні: -62,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
437,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
461,11
Економія при броні: -79,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
463,08
Економія при броні: -81,67 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
437,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
443,44
Економія при броні: -62,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
450,82
Економія при броні: -69,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
464,65
Економія при броні: -29,57 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
398,00
Економія при броні: -38,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
456,01
Економія при броні: -74,92 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
437,00 грн