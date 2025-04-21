Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
458,80
Економія при броні: -86,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
447,60
Економія при броні: -41,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
419,03
Економія при броні: -46,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
447,20
Економія при броні: -40,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
437,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
437,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
447,18
Економія при броні: -74,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
451,22
Економія при броні: -78,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
447,20
Економія при броні: -40,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
437,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
450,62
Економія при броні: -74,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
454,66
Економія при броні: -78,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
454,30
Економія при броні: -47,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
466,80
Економія при броні: -112,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
464,34
Економія при броні: -92,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
447,60
Економія при броні: -41,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
454,30
Економія при броні: -47,80 грн