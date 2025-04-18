Київ (адресу не вказано)
Доступно в 578 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
516,70
Економія при броні: -118,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
454,40
Економія при броні: -56,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
515,60
Економія при броні: -133,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
515,50
Економія при броні: -133,26 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
0.9 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
462,03
Економія при броні: -89,57 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
524,10
Економія при броні: -135,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
459,40
Економія при броні: -87,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
454,40
Економія при броні: -56,40 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
466,22
Економія при броні: -94,11 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.4 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма