Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
447,20
Економія при броні: -62,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
454,50
Економія при броні: -70,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
462,99
Економія при броні: -80,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
447,20
Економія при броні: -62,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
464,34
Економія при броні: -81,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
454,30
Економія при броні: -69,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
451,35
Економія при броні: -23,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
450,34
Економія при броні: -16,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
447,20
Економія при броні: -62,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
456,47
Економія при броні: -77,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
455,26
Економія при броні: -27,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
446,41
Економія при броні: -69,88 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
447,60
Економія при броні: -63,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
463,60
Економія при броні: -85,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Броцевін сироп 150 мл №1
Новатор Фарма
450,54
Економія при броні: -74,01 грн