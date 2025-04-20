Швидкий тест SARS-Cov2 (COVID-19) (Quick test SARS-Cov2 (COVID-19))
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
452,07
Економія при броні: -80,17 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
449,69
Економія при броні: -30,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
443,34
Економія при броні: -20,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
439,16
Економія при броні: -108,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
448,42
Економія при броні: -109,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
450,33
Економія при броні: -78,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
438,28
Економія при броні: -66,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
438,57
Економія при броні: -66,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
452,82
Економія при броні: -31,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
443,46
Економія при броні: -72,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
446,26
Економія при броні: -74,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
444,86
Економія при броні: -106,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
437,99
Економія при броні: -66,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
438,03
Економія при броні: -99,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
449,95
Економія при броні: -78,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
441,17
Економія при броні: -19,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
436,93
Економія при броні: -65,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
450,61
Економія при броні: -111,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
440,66
Економія при броні: -108,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
438,80
Економія при броні: -67,46 грн