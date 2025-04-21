Швидкий тест SARS-Cov2 (COVID-19) (Quick test SARS-Cov2 (COVID-19))
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
448,28
Економія при броні: -24,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
447,39
Економія при броні: -23,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
441,04
Економія при броні: -19,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
438,80
Економія при броні: -16,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
444,44
Економія при броні: -22,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
442,15
Економія при броні: -20,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
442,78
Економія при броні: -20,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
450,63
Економія при броні: -28,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
452,41
Економія при броні: -30,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
448,02
Економія при броні: -24,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
447,24
Економія при броні: -25,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
447,70
Економія при броні: -25,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
446,60
Економія при броні: -24,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
450,84
Економія при броні: -28,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
446,26
Економія при броні: -24,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
450,54
Економія при броні: -28,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
449,86
Економія при броні: -27,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
442,66
Економія при броні: -20,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 94-А
4.4 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
441,47
Економія при броні: -19,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
4.7 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
444,81
Економія при броні: -16,82 грн