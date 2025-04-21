Швидкий тест SARS-Cov2 (COVID-19) (Quick test SARS-Cov2 (COVID-19))
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
450,41
Економія при броні: -78,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
447,70
Економія при броні: -58,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
446,18
Економія при броні: -146,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
440,71
Економія при броні: -145,39 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
440,23
Економія при броні: -35,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
450,96
Економія при броні: -119,14 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
450,45
Економія при броні: -118,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
455,31
Економія при броні: -50,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
447,83
Економія при броні: -25,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
445,58
Економія при броні: -113,61 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
441,38
Економія при броні: -109,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
441,51
Економія при броні: -37,09 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
451,90
Економія при броні: -47,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
441,00
Економія при броні: -36,58 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
444,31
Економія при броні: -148,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
443,60
Економія при броні: -147,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
445,02
Економія при броні: -17,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
451,65
Економія при броні: -27,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
446,68
Економія при броні: -114,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
443,55
Економія при броні: -111,30 грн