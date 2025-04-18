Швидкий тест SARS-Cov2 (COVID-19) (Quick test SARS-Cov2 (COVID-19))
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
438,87
Економія при броні: -106,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
446,66
Економія при броні: -32,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
441,66
Економія при броні: -81,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
443,16
Економія при броні: -147,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
446,80
Економія при броні: -151,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
441,16
Економія при броні: -145,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
445,72
Економія при броні: -149,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
455,56
Економія при броні: -74,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
453,42
Економія при броні: -92,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
451,21
Економія при броні: -37,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
449,69
Економія при броні: -70,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
452,99
Економія при броні: -74,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
447,61
Економія при броні: -68,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
446,12
Економія при броні: -67,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
438,62
Економія при броні: -142,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
444,18
Економія при броні: -63,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
449,81
Економія при броні: -154,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
453,60
Економія при броні: -158,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
460,16
Економія при броні: -160,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
450,40
Економія при броні: -44,53 грн