Швидкий тест SARS-Cov2 (COVID-19) (Quick test SARS-Cov2 (COVID-19))
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Дніпро
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
448,38
Економія при броні: -87,66 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
450,82
Економія при броні: -90,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
474,32
Економія при броні: -27,06 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
453,79
Економія при броні: -93,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
449,97
Економія при броні: -119,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
446,76
Економія при броні: -86,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
449,16
Економія при броні: -88,74 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
445,96
Економія при броні: -67,45 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
452,85
Економія при броні: -122,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
453,13
Економія при броні: -123,18 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
437,99
Економія при броні: -67,17 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
440,54
Економія при броні: -62,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
445,08
Економія при броні: -66,57 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
450,01
Економія при броні: -28,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
444,91
Економія при броні: -23,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
454,43
Економія при броні: -30,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
445,16
Економія при броні: -114,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
453,63
Економія при броні: -123,71 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
441,51
Економія при броні: -111,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
447,16
Економія при броні: -117,24 грн