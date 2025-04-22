Швидкий тест SARS-Cov2 (COVID-19) (Quick test SARS-Cov2 (COVID-19))
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
451,20
Економія при броні: -118,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
452,52
Економія при броні: -120,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
446,10
Економія при броні: -113,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
440,09
Економія при броні: -107,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
448,76
Економія при броні: -116,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
447,56
Економія при броні: -114,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
451,16
Економія при броні: -118,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
439,01
Економія при броні: -106,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
449,02
Економія при броні: -26,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
441,22
Економія при броні: -109,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
451,80
Економія при броні: -119,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
444,35
Економія при броні: -112,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
452,11
Економія при броні: -86,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
452,43
Економія при броні: -120,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
443,38
Економія при броні: -112,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
456,72
Економія при броні: -123,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
450,69
Економія при броні: -95,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
448,61
Економія при броні: -116,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
444,39
Економія при броні: -88,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
ШВИДКИЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі
447,70
Економія при броні: -115,35 грн