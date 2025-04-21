Зубна щітка Сенсодин (Toothbrush Sensodyne)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
6.8 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, перех. Українця Владислава / Шевченка, 2/16
53.0 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
53.0 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 19
53.1 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
53.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 25
58.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
58.7 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-А
61.7 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
235,52
Економія при броні: -15,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 40/1
71.5 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
71.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Вінницька, 25
72.9 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Європейська, 132
72.9 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Європейська, 49
73.2 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Шевченка, 21
73.8 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн