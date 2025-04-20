Зубна щітка Сенсодин (Toothbrush Sensodyne)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
234,26
Економія при броні: -15,36 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
207,12
Економія при броні: -11,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
231,26
Економія при броні: -12,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
231,81
Економія при броні: -12,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
232,74
Економія при броні: -13,84 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
232,34
Економія при броні: -13,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
232,25
Економія при броні: -13,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
228,80
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
228,93
Економія при броні: -10,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
233,35
Економія при броні: -14,45 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
235,22
Економія при броні: -16,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
234,87
Економія при броні: -15,97 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,88
Економія при броні: -8,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
235,29
Економія при броні: -16,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,68
Економія при броні: -8,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
231,35
Економія при броні: -12,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
235,22
Економія при броні: -16,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
231,63
Економія при броні: -11,73 грн