Зубна щітка Сенсодин (Toothbrush Sensodyne)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
239,67
Економія при броні: -14,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
232,34
Економія при броні: -13,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
231,40
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
231,62
Економія при броні: -12,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
235,11
Економія при броні: -16,21 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
237,32
Економія при броні: -9,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
235,29
Економія при броні: -16,39 грн