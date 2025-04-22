Зубна щітка Сенсодин (Toothbrush Sensodyne)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
229,61
Економія при броні: -10,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,46
Економія при броні: -8,56 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
227,44
Економія при броні: -8,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
232,08
Економія при броні: -13,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
228,21
Економія при броні: -9,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
233,35
Економія при броні: -14,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
231,55
Економія при броні: -12,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
228,80
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
231,64
Економія при броні: -12,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
233,13
Економія при броні: -14,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
229,61
Економія при броні: -10,71 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
229,33
Економія при броні: -10,43 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
235,27
Економія при броні: -16,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
240,53
Економія при броні: -14,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
229,90
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН №1
ГлаксоСмітКляйн
233,66
Економія при броні: -14,76 грн