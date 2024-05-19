Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИПРОТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ НЕМАТОДОЗІВПохідні бензимідазолуАльбендазолАльбензіЦіни в аптеках

Альбензі таблетки жувальні 400 мг блістер тм Solution Pharm, №3 - Київ (916522) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
129,83 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
129,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
130,03 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
129,16 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
130,68 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (3)
118,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (3)
129,57 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (1)
130,15 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 8
Всього: упаковка (1)
129,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дегтярівська, 62
Всього: упаковка (1)
129,11 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
129,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 127
Всього: упаковка (2)
129,15 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Всього: упаковка (1)
129,26 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Соборності, 7-Б
Всього: упаковка (1)
129,16 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 9
Всього: упаковка (1)
129,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Всього: упаковка (1)
118,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лісовий, 14
Всього: упаковка (1)
130,12 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 45
Всього: упаковка (2)
129,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
Всього: упаковка (1)
130,29 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Данченка Сергія, 1
Всього: упаковка (1)
129,42 грн