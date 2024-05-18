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Альбензі таблетки жувальні 400 мг блістер, №3 - Дніпро (Дніпропетровськ) (525223) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (260)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
116,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
124,08
Економія: -9,54 грн
114,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (260)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
116,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (3)
120,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (260)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
116,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (260)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
116,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (260)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
116,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (260)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
116,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
106,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (260)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
116,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (260)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
116,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
126,84
Економія: -22,77 грн
104,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
107,27 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (260)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
116,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (3)
105,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (260)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
116,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (260)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
116,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (7)
128,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (2)
121,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (1)
106,29 грн