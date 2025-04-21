Віжнлюкс плюс (Visionlux plus)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
551,30
Економія при броні: -71,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
496,74
Економія при броні: -89,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
551,30
Економія при броні: -71,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
535,40
Економія при броні: -55,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
500,23
Економія при броні: -93,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
497,68
Економія при броні: -89,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
504,08
Економія при броні: -73,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
502,20
Економія при броні: -70,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
511,10
Економія при броні: -79,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
513,12
Економія при броні: -81,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
551,30
Економія при броні: -71,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
505,76
Економія при броні: -26,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
537,00
Економія при броні: -56,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
539,95
Економія при броні: -95,87 грн