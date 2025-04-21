Віжнлюкс плюс (Visionlux plus)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
534,20
Економія при броні: -80,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
536,50
Економія при броні: -62,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
543,19
Економія при броні: -78,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
502,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
542,24
Економія при броні: -42,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
545,33
Економія при броні: -45,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
502,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
502,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
502,00 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
534,09
Економія при броні: -34,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
554,00
Економія при броні: -53,67 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
513,41
Економія при броні: -97,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
548,00
Економія при броні: -47,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
502,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
506,00
Економія при броні: -52,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
517,43
Економія при броні: -16,92 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
542,90
Економія при броні: -42,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
502,00 грн