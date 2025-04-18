Віжнлюкс плюс (Visionlux plus)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 611 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
571,30
Економія при броні: -97,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
531,60
Економія при броні: -58,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
540,45
Економія при броні: -99,09 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
505,67
Економія при броні: -54,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
535,40
Економія при броні: -62,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
501,39
Економія при броні: -49,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
557,03
Економія при броні: -106,91 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
531,60
Економія при броні: -15,95 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
1.4 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
544,45
Економія при броні: -92,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
535,40
Економія при броні: -62,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма