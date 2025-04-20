Віжнлюкс плюс (Visionlux plus)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
502,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
520,69
Економія при броні: -94,41 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
473,00
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
581,92
Економія при броні: -126,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
502,49
Економія при броні: -75,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
502,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
504,46
Економія при броні: -56,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
502,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
544,08
Економія при броні: -95,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
533,76
Економія при броні: -33,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
502,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
587,53
Економія при броні: -87,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
537,41
Економія при броні: -37,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
502,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
534,00
Економія при броні: -33,81 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
473,00
Економія при броні: -49,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
502,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
502,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
544,15
Економія при броні: -118,14 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
473,00
Економія при броні: -45,00 грн