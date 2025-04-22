Віжнлюкс плюс (Visionlux plus)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
524,70
Економія при броні: -54,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
488,30
Економія при броні: -14,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
525,70
Економія при броні: -55,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
539,30
Економія при броні: -68,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
554,31
Економія при броні: -94,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
549,20
Економія при броні: -78,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
512,16
Економія при броні: -47,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
539,30
Економія при броні: -68,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
548,05
Економія при броні: -88,21 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
502,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
539,17
Економія при броні: -79,14 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
502,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
502,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
532,63
Економія при броні: -81,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
502,00 грн