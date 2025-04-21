ДЕТРІМАКС® 4000 (DETRIMAX® 4000)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
534,57
Економія при броні: -116,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
496,10
Економія при броні: -66,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
368,30
Економія при броні: -100,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
496,10
Економія при броні: -66,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
477,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
477,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
495,14
Економія при броні: -76,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
492,61
Економія при броні: -135,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
477,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
477,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
532,49
Економія при броні: -114,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
529,74
Економія при броні: -63,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
248,05
Економія при броні: -33,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
530,50
Економія при броні: -63,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
539,90
Економія при броні: -73,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
372,08
Економія при броні: -49,80 грн