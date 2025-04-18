ДЕТРІМАКС® 4000 (DETRIMAX® 4000)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 725 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
556,70
Економія при броні: -117,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
495,90
Економія при броні: -56,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
567,50
Економія при броні: -146,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
568,00
Економія при броні: -146,33 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
538,33
Економія при броні: -124,21 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
545,90
Економія при броні: -119,27 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
477,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
495,90
Економія при броні: -56,50 грн