ДЕТРІМАКС® 4000 (DETRIMAX® 4000)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
496,10
Економія при броні: -76,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
250,35
Економія при броні: -61,48 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
444,00
Економія при броні: -43,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
501,55
Економія при броні: -24,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
497,37
Економія при броні: -119,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
523,24
Економія при броні: -154,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
511,91
Економія при броні: -142,59 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
496,10
Економія при броні: -76,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
529,49
Економія при броні: -137,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
508,13
Економія при броні: -119,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
477,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
477,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
516,26
Економія при броні: -127,27 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
477,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
249,60
Економія при броні: -45,56 грн