ДЕТРІМАКС® 4000 (DETRIMAX® 4000)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 298 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
381,03
Економія при броні: -94,43 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
509,85
Економія при броні: -128,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
495,90
Економія при броні: -64,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
477,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
508,97
Економія при броні: -131,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед