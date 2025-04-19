ДЕТРІМАКС® 4000 (DETRIMAX® 4000)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 224 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
529,54
Економія при броні: -133,69 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
538,99
Економія при броні: -143,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
538,73
Економія при броні: -62,15 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
505,30
Економія при броні: -83,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
496,10
Економія при броні: -74,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
521,18
Економія при броні: -125,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
477,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
477,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
514,01
Економія при броні: -118,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
268,50
Економія при броні: -70,75 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
534,31
Економія при броні: -125,79 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
123,07
Економія при броні: -20,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
542,90
Економія при броні: -132,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
523,65
Економія при броні: -119,21 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
526,69
Економія при броні: -118,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
532,13
Економія при броні: -123,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ДЕТРІМАКС® 4000 капсули 4000 МО блістер №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
497,99
Економія при броні: -76,92 грн