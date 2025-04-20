ДЕТРІМАКС® 1000 (DETRIMAX® 1000)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
328,39
Економія при броні: -52,27 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
322,00
Економія при броні: -50,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
300,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
300,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
322,40
Економія при броні: -49,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
318,90
Економія при броні: -61,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
321,09
Економія при броні: -66,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
327,13
Економія при броні: -71,23 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
313,16
Економія при броні: -77,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
313,92
Економія при броні: -37,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
300,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
322,14
Економія при броні: -46,24 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн