ДЕТРІМАКС® 1000 (DETRIMAX® 1000)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
319,36
Економія при броні: -53,16 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
300,00
Економія при броні: -32,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
318,48
Економія при броні: -101,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
237,33
Економія при броні: -74,34 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
329,24
Економія при броні: -20,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
326,28
Економія при броні: -17,86 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
330,26
Економія при броні: -20,91 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
300,00
Економія при броні: -32,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
78,34
Економія при броні: -11,81 грн