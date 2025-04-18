ДЕТРІМАКС® 1000 (DETRIMAX® 1000)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
322,30
Економія при броні: -35,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
317,32
Економія при броні: -46,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
326,34
Економія при броні: -55,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
159,24
Економія при броні: -33,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
331,18
Економія при броні: -22,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 68/114
2.5 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
329,57
Економія при броні: -20,41 грн