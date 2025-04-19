ДЕТРІМАКС® 1000 (DETRIMAX® 1000)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
158,24
Економія при броні: -26,57 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
327,21
Економія при броні: -18,67 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
322,30
Економія при броні: -43,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
324,24
Економія при броні: -60,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
243,31
Економія при броні: -45,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
320,94
Економія при броні: -57,48 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
319,33
Економія при броні: -99,86 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
319,63
Економія при броні: -74,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
324,46
Економія при броні: -79,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн