ДЕТРІМАКС® 1000 (DETRIMAX® 1000)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
286,08
Економія при броні: -8,58 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
327,07
Економія при броні: -71,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
321,20
Економія при броні: -40,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
323,33
Економія при броні: -52,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Детрімакс® 1000 капсули 1000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
310,40 грн