Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти стерильнІБИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм МОЯ АПТЕЧКАЦіни в аптеках

БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм МОЯ АПТЕЧКА 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харків (632049) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (9)
17,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (32)
17,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (13)
17,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (37)
17,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (29)
17,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (36)
17,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (24)
17,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (20)
17,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Всього: упаковка (23)
17,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (28)
17,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (32)
17,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
Всього: упаковка (23)
17,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (59)
17,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (36)
17,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Слави, 3-А
Всього: упаковка (30)
17,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (20)
17,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
Всього: упаковка (27)
17,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (47)
17,00 грн
Ощад аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (68)
17,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (27)
17,00 грн