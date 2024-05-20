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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм МОЯ АПТЕЧКА 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одеса (632047) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
11,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (26)
11,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (24)
11,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (20)
11,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (7)
11,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (21)
11,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (22)
11,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
11,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (38)
11,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: упаковка (13)
11,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (8)
11,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (6)
11,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16
Всього: упаковка (21)
11,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
Всього: упаковка (18)
11,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Космонавтів, 1
Всього: упаковка (16)
11,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (10)
11,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (29)
11,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (23)
11,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
Всього: упаковка (31)
11,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (2)
11,00 грн