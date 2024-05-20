Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬАНТАЦИДИКомбіновані препарати та комплексні сполуки алюмінію, кальцію і магніюКомбінації простих солейАлмагель® МЦіни в аптеках

Алмагель® М таблетки для смоктання 300 мг + 450 мг блістер зі смаком м'яти, №24 - Запоріжжя (657542) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 208 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
167,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: блістер (3)
165,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
167,60 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), блістер (3)
181,70
Економія: -32,05 грн
149,65 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
163,75 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
188,99
Економія: -30,93 грн
158,06 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
184,00
Економія: -32,00 грн
152,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
152,80 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
184,00
Економія: -32,00 грн
152,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
179,99
Економія: -21,93 грн
158,06 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: блістер (3)
158,12 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
167,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
160,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: таблетки для смоктання (12)
157,45 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
184,00
Економія: -32,00 грн
152,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), блістер (3)
185,08
Економія: -35,44 грн
149,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
177,05
Економія: -20,34 грн
156,71 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
192,50
Економія: -32,60 грн
159,90 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
167,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
196,91
Економія: -29,45 грн
167,46 грн